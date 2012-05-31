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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 14:01 BJT

〔表格〕瑞士第一季实质GDP较前季成长0.7%,较上年同期增长2.0%

路透苏黎世5月31日电---瑞士联邦经济总局周四公布:

* 第一季实质国内生产总值(GDP)较上年同期成长2.0%,预估为成长0.9%

* 第一季实质GDP较前季成长0.7%,预估为持平

* 第四季实质GDP修正为较前季成长0.5%,较上年同期成长2.0%(初值分别为成长0.1%和1.3%)

以下为详细数据

2012第一季 2011第四季

GDP 较上季,实质 % 0.7 0.5 (0.1)*

GDP 较上年同期, 实质 % 2.0 2.0 (1.3)*

* 括号内为前值(完)

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--编译 王翔琼;审校 张若琪

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