《汇市简讯》小规模轧空或影响欧元/美元

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
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* 伦敦开盘前夕,亚洲盘中投资者在月末了结获利.
* 明日将公布中国采购经理人指数(PMI)和美国就业数据,是轧平的好由头.
* 纽约开盘前轧空操作可能将现汇推升到1.2440附近.
* 处于1.2394的21小时移动均线造成轻微阻力.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
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进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7