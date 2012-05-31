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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 14:10 BJT

《汇市简讯》小规模轧空或影响欧元/美元

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* 伦敦开盘前夕,亚洲盘中投资者在月末了结获利.

* 明日将公布中国采购经理人指数(PMI)和美国就业数据,是轧平的好由头.

* 纽约开盘前轧空操作可能将现汇推升到1.2440附近.

* 处于1.2394的21小时移动均线造成轻微阻力.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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