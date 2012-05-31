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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 14:07 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元保持大量跌幅,受累于西班牙相关不安情绪

路透惠灵顿/悉尼5月31日电---澳元和新西兰元兑美元和日圆周四维持大量跌幅,因欧元区风险上升推动澳洲和新西兰公债收益率(殖利率)创新低.

澳元兑美元AUD=D4降至0.9719美元,一度触及六个月新低0.9673,兑避险日圆亦大跌.澳元兑日圆AUDJPY=R曾触及76.19,为11月末以来最低,最新报76.53.

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