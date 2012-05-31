(重发)〔亚洲橡胶〕泰国将与印尼和马来西亚合作采取措施稳定橡胶价格

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
(重发以删除多余段落)
路透曼谷5月31日电---泰国周四表示,将与印尼和马来西亚合作采取措施稳定橡胶价格.泰国为世界最大的橡胶生产和出口国.
泰国农业部副部长Nattawut Saikuar对路透表示,"昨晚我已与印尼贸易部长讨论过.我们都赞同橡胶价格已降至不合适的水准,我们需要采取行动阻止价格进一步下跌."
"我也计划在6月初前往马来西亚,与该国贸易部长协商这个问题."
Nattawut称,泰国政府将加强现有干预计划,并买入更多橡胶,以将无烟胶片价格推向每公斤120泰铢(3.76美元)的目标价.
无烟胶片价格周四报99泰铢.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
=============================今日重要政经日程==========================
--PPTV和今日头条两家公司内部人士确认，前者将获得中超新媒体独家转播版权，后者将拿到中超短视频内容版权。原中超新媒体独家转播权方乐视正式出局。乐视体育曾于2016年年初拿下随后两年的中超新媒体版权。