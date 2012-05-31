(重发)〔亚洲橡胶〕泰国将与印尼和马来西亚合作采取措施稳定橡胶价格

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路透曼谷5月31日电---泰国周四表示,将与印尼和马来西亚合作采取措施稳定橡胶价格.泰国为世界最大的橡胶生产和出口国.

泰国农业部副部长Nattawut Saikuar对路透表示,"昨晚我已与印尼贸易部长讨论过.我们都赞同橡胶价格已降至不合适的水准,我们需要采取行动阻止价格进一步下跌."

"我也计划在6月初前往马来西亚,与该国贸易部长协商这个问题."

Nattawut称,泰国政府将加强现有干预计划,并买入更多橡胶,以将无烟胶片价格推向每公斤120泰铢(3.76美元)的目标价.

无烟胶片价格周四报99泰铢.(完)