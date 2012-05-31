《企业看点》--5月31日财务活动报导摘要

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透班加罗尔5月31日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* Vienna Insurance Group(VIGR.VI)执行长Guenter Geyer对NEWS杂志表示,该公司希望扩大在匈牙利的业务.Geyer即将离任.[ID:nL5E8GV0FK]
* 韩国央行总裁金仲秀对德国商报表示,发达国家央行为抗击危机将大量流动性注入市场,是促成大宗商品价格上涨的部分原因,并会损及经济成长.[ID:nSB1579602]
* 据中国官方媒体报导,伊朗取消了一项由中资公司助其建设水电大坝项目合约,项目涉资20亿美元.[ID:nL4E8GV1TL](完)
--编译 李春喜;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。