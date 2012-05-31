《企业看点》--5月31日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月31日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Vienna Insurance Group(VIGR.VI)执行长Guenter Geyer对NEWS杂志表示,该公司希望扩大在匈牙利的业务.Geyer即将离任.[ID:nL5E8GV0FK]

* 韩国央行总裁金仲秀对德国商报表示,发达国家央行为抗击危机将大量流动性注入市场,是促成大宗商品价格上涨的部分原因,并会损及经济成长.[ID:nSB1579602]

* 据中国官方媒体报导,伊朗取消了一项由中资公司助其建设水电大坝项目合约,项目涉资20亿美元.[ID:nL4E8GV1TL](完)