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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 14:23 BJT

〔印度数据〕2011/12财年第四季GDP较上年同期成长5.3%,逊于预估

路透新德里5月31日电---印度政府周四公布的数据显示,2011/12财年第四季经济较上年同期成长5.3%,增幅为2003年3月以来最小,且远低于分析师预测的成长6.1%.

数据还显示,2011/12财年全年国内生产总值(GDP)成长率放缓至6.5%,政府稍早曾预估为成长6.9%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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