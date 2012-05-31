〔路透基点〕私募基金CVC完成收购城市电讯(香港)的交易--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---汤森路透旗下基点报导,香港上市公司城市电讯(香港)的证交所声明称,私募基金公司CVC Asia Pacific收购该公司的交易完成.
正如稍早报导,CVC收购了城市电讯、Credibility
Holdings Ltd、Automedia Holdings Ltd和CTI Guangzhou的全部股份.稍早报导称,总报价为50.1亿港元(约合6.45亿美元).根据证交所声明,总报价最终为48.7亿港元.
摩根大通和渣打银行为此次收购交易提供25亿港元贷款融资.
摩根大通担任主要并购顾问,渣打担任联席顾问.
通过本次出售,CTI Group将退出香港和加拿大的电讯相关业务,专注于多媒体业务.2003年香港宽频网络有限公司(Hong Kong Broadband Network Ltd)推出IP-TV服务时,便展开此多媒体业务.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。