〔路透基点〕私募基金CVC完成收购城市电讯(香港)的交易--RLPC

路透香港5月31日电---汤森路透旗下基点报导,香港上市公司城市电讯(香港)的证交所声明称,私募基金公司CVC Asia Pacific收购该公司的交易完成.

正如稍早报导,CVC收购了城市电讯、Credibility

Holdings Ltd、Automedia Holdings Ltd和CTI Guangzhou的全部股份.稍早报导称,总报价为50.1亿港元(约合6.45亿美元).根据证交所声明,总报价最终为48.7亿港元.

摩根大通和渣打银行为此次收购交易提供25亿港元贷款融资.

摩根大通担任主要并购顾问,渣打担任联席顾问.

通过本次出售,CTI Group将退出香港和加拿大的电讯相关业务,专注于多媒体业务.2003年香港宽频网络有限公司(Hong Kong Broadband Network Ltd)推出IP-TV服务时,便展开此多媒体业务.(完)