李克强称中国经济下行压力加大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月30日电---中国国务院副总理李克强周三表示，中国经济下行压力在加大，保持经济平稳较快发展，要坚持扩大内需的长期战略方针。
面对将放缓至1999年来最低水平的经济增速，中国政府采取措施加快新投资项目进程，同时出台新的激励政策刺激消费以拉动经济增长。
政府还对节能家电和汽车提供财政补贴，以刺激消费。
中央人民广播电台引述李克强在第三次全国对口支援新疆工作会议上的讲话称：“我国经济下行压力也在加大。”
李克强称：“保持经济平稳较快发展，要坚持扩大内需的长期战略方针，这也是转变经济发展方式的重大举措。”
他指出，新疆应当加强与中亚地区新兴经济体的合作。
“目前发达经济体增长前景不确定，而中亚地区、欧亚大陆许多新兴经济体保持了较快发展势头，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。