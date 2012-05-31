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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 14:23 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.1%,5月写下两年来单月最大跌幅

路透东京5月31日电---日本股市日经指数周四收盘下跌1.1%,以两年来最差月度表现结束5月交易.西班牙经济及其银行业体质的忧虑加深,促使投资者削减风险资产部位,出口类股受到的打击最重.

日经指数.N225下跌90.46点,收于8,542.73,削减先前跌幅,交易商怀疑日本央行午后透过买进上市交易基金来护盘.

尽管如此,日经指数仍然触及四个半月收盘低点,本月累计下跌10.3%,写下2010年5月以来单月最大跌幅,当时累计跌11.7%.

东证股价指数.TOPX收低0.6%至719.46点,本周累计下跌0.4%.(完)

--编译 沈以文;审校 蔡美珍

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