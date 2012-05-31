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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 14:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆面临部分月末需求,但美债收益率走低

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* 美国公债收益率下滑和避险买需令美元/日圆压力沉重.

* 78.80下方的停止单在亚洲时段已被触发,下看78.71水准.

* 日本进口商和半官方账户据闻在美元/日圆下跌过程中买入.

* 据闻买单正逐步下移,78.50有期权障碍.

* 78.60下方和78.50有停止单.78.61是200日移动均线切入位.

* 从79.00附近开始有卖单建立.

* 伦敦定盘预计有日本投资者的调整资金流动.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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