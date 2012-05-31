〔美国经济〕圣路易斯FED总裁称,目前尚无进一步量化宽松措施的可能(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透东京5月31日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称,如果美国经济恶化,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或会诉诸于进一步量化宽松措施,不过鉴于经济处于温和复苏的态势,这种情况不太可能发生.
布拉德在东京对媒体表示,欧洲是全球经济的一个潜在风险,必须是由欧洲各国政府遵守计画,让市场相信这些国家有能力偿债.
投资者对于西班牙是否有能力救助其银行业,以及希腊民众是否会在6月大选中否决财政撙节措施感到惴惴不安.
布拉德表示,他仍预计今年美国经济将会成长,失业率将稳步下降.
"近期的数据一直都是好坏参半,不过还不足以撼动我对经济温和成长的预测,"布拉德说.
"不过不太好的是欧洲问题.欧洲的形势严峻,我们需要远见力并迅速行动,以免这场危机演变成为全球经济的大滑坡,"他说.
美联储下次政策会议在6月19-20日,而6月17日希腊将举行大选.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。