〔美国经济〕圣路易斯FED总裁称,目前尚无进一步量化宽松措施的可能(更新版)

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路透东京5月31日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称,如果美国经济恶化,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或会诉诸于进一步量化宽松措施,不过鉴于经济处于温和复苏的态势,这种情况不太可能发生.

布拉德在东京对媒体表示,欧洲是全球经济的一个潜在风险,必须是由欧洲各国政府遵守计画,让市场相信这些国家有能力偿债.

投资者对于西班牙是否有能力救助其银行业,以及希腊民众是否会在6月大选中否决财政撙节措施感到惴惴不安.

布拉德表示,他仍预计今年美国经济将会成长,失业率将稳步下降.

"近期的数据一直都是好坏参半,不过还不足以撼动我对经济温和成长的预测,"布拉德说.

"不过不太好的是欧洲问题.欧洲的形势严峻,我们需要远见力并迅速行动,以免这场危机演变成为全球经济的大滑坡,"他说.

美联储下次政策会议在6月19-20日,而6月17日希腊将举行大选.(完)