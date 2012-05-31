〔中国股市〕沪综指缩量收低,受隔夜海外市场普跌拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月31日电---中国股市沪综指周四缩量收低,受海外市场普跌拖累.分析人士认为,受经济基本面疲弱及稳增长政策或陆续出台预期交互影响,市场走势呈现上下两难的局面,料后市仍以震荡格局为主.
沪综指.SSEC收报2,372.234点,跌12.4434点或0.52%.本月则下跌1%,今日上海A股成交额缩至752亿元人民币,上交易日为846亿元.
新时代证券研发中心副总秦茂军称,受海外市场拖累,今日市场低开调整.不过近期行业板块热点持续轮动,且稳增长基调下预计后期陆续还会有相关措施推出.
"后市料上下两难.往上难,因经济基本面还未触底,也没有可能出台08年的大规模刺激,故经济即便见底也不会马上起来;往下难,因国家不断有稳增长对冲政策出台,热点就跟着政策指挥棒转."他并预计,未来股指将在2,350-2,450点箱体震荡.
美国股市周三收跌,因西班牙和意大利公债收益率飙升,令金融市场对欧洲解决不断升级的债务危机能力的紧张情绪升温.[.NCN]欧洲股市在清淡交投中大幅下挫,并且有可能进一步下跌,因西班牙经济和银行业危机出现加剧的迹象以及投资者重又担心希腊或退出欧元区.[.EUCN]
受国务院常务会议讨论通过《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》消息激励,今日环保、LED、移动通讯和物联网等政策受益板块涨幅居前,其中莱宝高科(002106.SZ)收报涨停至17.33元.
沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,629.0点,跌0.28%,成交量为297,011手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。