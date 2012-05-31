〔中国股市〕沪综指缩量收低,受隔夜海外市场普跌拖累

路透北京5月31日电---中国股市沪综指周四缩量收低,受海外市场普跌拖累.分析人士认为,受经济基本面疲弱及稳增长政策或陆续出台预期交互影响,市场走势呈现上下两难的局面,料后市仍以震荡格局为主.

沪综指.SSEC收报2,372.234点,跌12.4434点或0.52%.本月则下跌1%,今日上海A股成交额缩至752亿元人民币,上交易日为846亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军称,受海外市场拖累,今日市场低开调整.不过近期行业板块热点持续轮动,且稳增长基调下预计后期陆续还会有相关措施推出.

"后市料上下两难.往上难,因经济基本面还未触底,也没有可能出台08年的大规模刺激,故经济即便见底也不会马上起来;往下难,因国家不断有稳增长对冲政策出台,热点就跟着政策指挥棒转."他并预计,未来股指将在2,350-2,450点箱体震荡.

美国股市周三收跌,因西班牙和意大利公债收益率飙升,令金融市场对欧洲解决不断升级的债务危机能力的紧张情绪升温.[.NCN]欧洲股市在清淡交投中大幅下挫,并且有可能进一步下跌,因西班牙经济和银行业危机出现加剧的迹象以及投资者重又担心希腊或退出欧元区.[.EUCN]

受国务院常务会议讨论通过《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》消息激励,今日环保、LED、移动通讯和物联网等政策受益板块涨幅居前,其中莱宝高科(002106.SZ)收报涨停至17.33元.

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,629.0点,跌0.28%,成交量为297,011手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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