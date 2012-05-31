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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 14:51 BJT

〔澳洲股市〕收低,成长疑虑罩顶令5月累计下跌7.3%

路透墨尔本5月31日电---澳洲股市周四下跌,因铜价走低打击矿商股,银行股则因市场忧虑西班牙和意大利债务问题受拖累,澳股5月共下滑7.3%,为一年来最大单月跌幅.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收低17.9点,或0.4%,报4,076.3点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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