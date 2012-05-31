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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 15:20 BJT

〔标题新闻〕印度2011/12财年财政赤字达5.2万亿印度卢比,相当于GDP的5.9%,与政府预期一致

注:国内生产总值(GDP)

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