《汇市简讯》欧元/英镑获得月末买盘支撑,距离0.8000不远

0640GMT

* 欧元/英镑获得月末买盘的支撑,主要是来自欧元区成员国央行.

* 阻力落在0.8008(为0.8045-0.7971的50%回档位),0.8020和0.8030.

* 又有一笔行权价在0.8000的期权今日到期,近期曾经有同样行权价的期权到期.

* 买单挂在0.7980和0.7970. 0.7971是昨日触及的两周低点.

* 英国央行委员宾恩发表鸽派言论.(完)

--编译 高琦; 审校 侯向明

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