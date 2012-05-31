《汇市简讯》美元/日圆守在亚洲盘低位之上,买单自78.75附近下移

0647GMT * 美元/日圆守在亚洲盘低位78.71之上,买单自78.75附近下移. * 当局干预汇市风险料增大,日本财务大臣安住淳今日两次发出警告. * 即挂有止损单也设有止盈单,其中78.60下方及200日移动均线切入位78.61处挂有买单. * 推测的期权障碍78.50下方挂有更多停止单 * 据闻每隔50个跳动点可能便有一个期权障碍,直到75 * 79.00下方挂有卖单,79.15上方及79.60处挂有停止单.(完) --编译 许娜; 审校 高琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=