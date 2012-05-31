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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 15:30 BJT

〔日本债市〕十年期公债收益率触及九年低位,受西班牙债券问题打压

路透东京5月31日电---周四,日本指标十年期公债收益率(殖利率)跌至九年低位,因西班牙借款成本飙升,导致投资者涌向相对强劲经济体的避险固定收益资产.

西班牙央行官员提醒称西班牙今年将难以完成赤字目标,在周三将西班牙十年期公债收益率ES10YT=TWEB推高至6.7%之上,接近被视为难以维系的7%水准.

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