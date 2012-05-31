〔表格〕外资在韩国股市卖超233亿韩元,散户买超598亿韩元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔5月31日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超233亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月31日 -23.3 -45.8 59.8
5月30日 158.1 70.6 61.8
5月29日 29.6 185.3 -305.6
5月25日 -135.1 215.0 -47.3
5月24日 -232.2 145.9 4.1
5月23日 -382.0 177.6 168.3
5月22日 -3.9 -51.8 109.5
5月21日 -57.9 12.5 87.0
5月18日 -429.8 134.7 288.6
5月17日 -51.4 129.4 107.5
5月16日 -491.2 31.8 272.3
5月15日 -184.5 32.2 24.1
5月14日 -157.2 116.9 93.9
5月11日 -167.4 -23.4 267.2
5月10日 -207.8 135.5 244.4
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本月以来 -3,807.1 1,568.5 2,445.6
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今年以来 7,251.3 -1,464.2 -2,463.4
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(完)
--编译 程琳;审校
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。