〔中国数据〕5月官方制造业PMI回落至50.4,逊于预期

路透北京6月1日电---内外需不振,导致企业经营活动放慢.中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.4,逊于此前路透预估中值52.2,亦远低于上月触及的一年高点53.3.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周五发布新闻稿称,5月数据较上月回落2.9个百分点,显示经济增速出现一定幅度回落,但该指数连续六个月保持在50以上,反映出经济增长势头并没有改变.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

__________2012年____________ _______________________2011年_______________

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

PMI(%) 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0