〔全球金市〕现货金持稳,但势将连续第四个月下跌

路透新加坡5月31日电---周四现货金XAU=持稳,但料将连续第四个月下跌,追平逾12年前的类似走势,因欧债危机加剧支撑美元并损及黄金的吸引力.

金价本月迄今跌幅已达6%,表现不及包括美债和德债在内的低风险资产,因市场担忧希腊退出欧元区以及西班牙债务问题加重.