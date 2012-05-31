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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 16:02 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元录得八个月来最大单月跌幅,公债走强

路透首尔5月31日电---韩元兑美元KRW=周四录得八个月来最大单月跌幅,因西班牙举债成本蹿升且需要外部援助的可能性升高.

5月以来韩元已大幅下滑,欧债危机令投资者撤出风险资产,导致韩元在21个交易日中有15天下跌.

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