版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 16:24 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在0.9750处的卖单面临威胁

0728GMT

* 英国买盘扶助澳元/美元升向0.9750,东欧账户卖出

* 亚洲主权买盘提振澳元从亚洲时段六个月低点0.9674反弹

* 0.9664/67为11月23/25日低点.障碍位在0.9650

* 澳洲建筑许可与资本支出数据好坏不一

* 澳洲央行下周料再降息25-50个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐