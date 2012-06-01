〔中国数据〕5月汇丰制造业PMI终值回落至48.4,连续第七个月低于50

路透北京6月1日电---汇丰(HSBC)周五公布,5月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回落至48.4,逊于一周前发布的初值48.7,且为连续第七个月处在荣枯分水岭下方.

该指数4月终值为49.3.过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.

PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿显示,中国制造业运行继续小幅放缓,主要体现在新业务总量连续第七个月环比下降.就业也因此持续收缩,用工数量创下逾三年来最大降幅.

5月份调查还显示,采购活动重现收缩,采购库存亦相应下降,而且降幅为三个月以来最大.

另外,平均投入成本有实质降幅,而产出价格则在过去七个月以来第六次录得下降.

周五公布的中国5月官方制造业采购经理指数PMI.[ID:n]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)