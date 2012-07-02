〔中国数据〕6月汇丰制造业PMI终值续降至48.2,为七个月来最低

路透北京7月2日电---汇丰(HSBC)周一公布,6月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值续降至48.2,为七个月来最低,但略高于一周前发布的初值48.1.

该指数已连续第八个月处在荣枯分水岭下方,5月终值为48.4.过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.此外,制造业PMI二季度均值为2009年一季度以来最低.

PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿显示,中国制造业产出、新接订单与就业持续收缩,新出口订单指数降至45.8,为2009年3月来最低.

同时,制造业平均成本大幅下降,投入价格指数为三年多来最低,厂商因此相应降低产品出厂价格,调整幅度接近平均成本的降幅.

周日公布的中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间. [ID:nSB1643028]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)