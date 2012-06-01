西班牙失业者为生存“南征北战”

(本文由路透中文网编译提供)

路透挪威卑尔根5月31日电---在对各国几经权衡却未发现理想之地后，几百名失业的西班牙人不顾寒冷来到富庶的挪威，当地媒体将他们称为“欧元难民”。也有一些人去了南方的摩洛哥，希望在这里避寒直至欧洲经济危机过去。

26岁的Patricia Morales是来自马德里的一位失业体育教师，她去年夏季乘飞机来到时常刮风的港口小镇卑尔根（Bergen），在这的第一天晚上，在空荡荡的宾馆房间里，她整夜凝视着天空。她在这做过清洁工，卖过纪念品，几周之后在一家鱼肉加工厂找到了一份夜班工作，眼下从事切割和包装供超市的寿司工作。

一口流利的英语可谓一个大优势。Jorn Age Stikholmen是这家鱼肉加工厂的业务经理，他说他可以雇用Morales这样英语足够好且能记住挪威语中鱼类名称的人。如今，Morales有了固定的工作，还加入了当地的一个篮球队。

Stikholmen称：“有些人是没有希望的。”至少有两名西班牙人因冬天无家可归流落街头，最后身体浮肿、满手冻疮的躺在医院，有些人则靠捡废品度日。

今年第一季度，在挪威正式登记为纳税人的西班牙人有291人，较一年前的198人激增，但这也只是实际工作人数的一小部分。不过与每年涌入数千的波兰和立陶宛人相比，这应该不算多。

根据西班牙的数据，2012年初，登记的生活在摩洛哥的西班牙人不足3,000，但这一现象令人震惊，因为通常的移民方向与此相反。欧盟统计局（Eurostat）数据显示，2010年约有4.4万摩洛哥人移民到西班牙。（完）