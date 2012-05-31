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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 16:27 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元大跌后企稳,但后市仍或触及近期低点

路透伦敦5月31日电---英镑兑美元周四持稳,在上日大跌后暂歇.但英镑仍可能跌至近期低点,投资者担心欧元区债务危机因而寻求避险.

英镑兑欧元下跌,欧元卖盘减少.欧元兑美元EUR=脱离稍早前所及近两年低点,部分空头押注锁定获利.但爱尔兰将就欧洲财政条约进行全民公投,令交易商态度谨慎.

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