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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 16:35 BJT

《汇市简讯》欧元兑瑞郎下档继续受压,对丹亭言论反应不大

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* 对瑞士央行理事丹亭言论反应不大,欧元/瑞郎汇价下限继续受压

* 丹亭称央行将无限量购汇,必要时采取进一步措施

* 欧元/瑞郎官方需求在1.2000附近,1.2015-20卖单抑制汇价

* 波林格区间上端1.2016构成技术阻力.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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