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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 16:33 BJT

〔标题新闻〕马来西亚5月棕榈油出口较4月下降0.2%至1,333,869吨--SGS

注:SGS为surveyor Societe Generale de Surveillance英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8GP2H7]

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