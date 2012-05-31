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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 16:51 BJT

〔金属期市〕期铜价格由跌转升,然料将连续第三个月下降

路透上海5月31日电---伦敦期铜周四收复一些失地,此前触及2012年以来最低,因欧债危机相关忧虑加剧,引发新一轮避险情绪,使期铜料将录得一年来最长的连月下滑纪录.

期铜5月累计下跌近11%,为连续第三个月下降,较今年年内高点8,765美元低15%.中国需求低迷亦冲击价格.

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