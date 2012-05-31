〔中国债市〕利率债收益率小跌盘整,因资金持续宽松及外围表现不佳

路透上海5月31日电---在中国银行间债市盘整进程中,周四国债等主要利率产品收益率小幅下行,因市场资金持续宽松,及外围市场表现不佳.

交易员认为,目前现券收益率水平相对较低,短期内继续大挫的动力有限,不过因看空中国经济的预期不减,僵持之下机构暂时只能在观望中等待新的指引.

"早上由于欧洲和美国数据不好,债券和irs(利率)下来不少.但是卖盘随即涌现,又回去一点,整体大概下来3个bp吧."上海一银行交易员称.

今日银行间资金市场七天期回购利率继续下探近20个基点(bp)至2.2%下方,隔夜亦维持在不足1.90%低位.

上述交易员并表示,明日将公布的中国官方制造业PMI值得关注,期望借此判断经济增长变化趋势.

美国4月成屋待完成销售意外降至四个月低点,影响近期对楼市正在触底的乐观看法.全美不动产协会(NAR)公布,美国4月成屋待完成销售指数较上月下跌5.5%至95.5,为12月来最低,3月下修至增加3.8%.不过该数据较上年同期还是大幅增长,分析师称数据并没有改变美国经济仍处于复苏状态的看法.

剩余期限近10年的固息国债120009债最新成交tCN120009=CFXS在3.3607%,上日尾盘为3.3900%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8842 2.1700

上日 1.9106 2.3500

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5880/2.5220

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2740/2.2080

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7880/2.7070 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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