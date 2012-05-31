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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 16:55 BJT

《汇市简讯》并购消息提振英镑兑美元

0832GMT

* 英镑兑美元升至1.5515,受并购消息扶助

* 蒙特利尔企业CGI集团以17亿英镑现金收购Logica

* 阻力位在1.5523,为1.5716-1.5463跌势的23.6%回档位,下道阻力是1月25日低点1.5531.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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