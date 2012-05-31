〔中国汇市〕人民币兑美元大跌创今年新低,5月走贬0.9%(更新版)

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* 西班牙需外部援助的忧虑升温,欧元孱弱

* 中间价大幅低开,即期汇价大跌

* 人民币兑美元收盘再创年内新低

* 美元卖压累积已久,或近期寻找出口

路透北京/上海5月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四重挫至年内新低,5月累计跌幅达0.92%.欧债危机升温推高美元后,人民币中间价大幅低开,月末刚性购汇盘涌出,最终即期汇价弱势难改.

"人民币继续大幅下跌,主要是受隔夜欧元大幅下挫的影响,"北京一国有银行交易员称,"央行也没什么维稳汇率的动作,近日(人民币)下跌加速了."

他进一步指出,其所在机构购汇盘较前明显萎缩,客户倾向观望等待人民币的反弹;但在其看来,希腊等外围问题解决不了,美元还是有可能会继续走强.

北京另一国有大行分析师亦指出,欧洲债务危机具有太大的不确定性,没有人可以明确知晓希腊果真退出欧元区的冲击会有多大,机构只能在抱着"冲击无法评估,会是灾难性后果"看法的同时,静静等待事态进展.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3690 6.3638 6.3783 6.3355 6.3297 6.3577

但上海一银行交易员指出,适逢月底,今日交易中存在刚性购汇盘助推美元大幅走强.但连日的上涨已为美元累积不少卖压,部分机构甚至不愿意持有美元过夜.因此度过月底购汇高峰期后,或会见到美元获利回吐.

据该交易员,由于支付货款等原因,企业在月底通常存在大量的结汇/购汇需求.但由于近期人民币弱势运行,企业倾向选择延迟结汇.

东京汇市欧元兑美元恐录得至少八个月以来最大月度跌幅,因有关西班牙需要外部援助来解决其公共财政和银行业问题的可能性升高,令欧元区危机升级.[FRX/CN]

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4280/10 6.4210

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3635/65 6.3545

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水270点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3960元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 黄凯

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