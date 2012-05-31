〔路透基点〕北京南水北调工程东干渠项目54亿元人民币贷款签约--RLPC

路透香港5月31日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导称,北京南水北调工程投资中心昨日与四家银行就54.35亿元人民币(约合8.527亿美元)贷款案签约.

中国国家开发银行为主办行,中国农业银行、中国银行和中国中信银行为参与行.

获得的贷款将用于北京南水北调工程东干渠项目建设.北京南水北调工程计划将从河南引水到北京,是中国宏伟的南水北调总体工程的一部分.

根据北京市水务局官网,借款方是北京南水北调工程的融资平台,于去年11月成立.其已从中国农业银行获得12亿元人民币双边贷款,且在1月与该行签署一份80亿元人民币的《银企全面合作协议》.

2月,该中心与中石油集团旗下的昆仑金融租赁有限公司签署了金额为18亿元人民币的融资租赁合同.(完)