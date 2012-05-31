〔路透基点〕北京南水北调工程东干渠项目54亿元人民币贷款签约--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月31日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导称,北京南水北调工程投资中心昨日与四家银行就54.35亿元人民币(约合8.527亿美元)贷款案签约.
中国国家开发银行为主办行,中国农业银行、中国银行和中国中信银行为参与行.
获得的贷款将用于北京南水北调工程东干渠项目建设.北京南水北调工程计划将从河南引水到北京,是中国宏伟的南水北调总体工程的一部分.
根据北京市水务局官网,借款方是北京南水北调工程的融资平台,于去年11月成立.其已从中国农业银行获得12亿元人民币双边贷款,且在1月与该行签署一份80亿元人民币的《银企全面合作协议》.
2月,该中心与中石油集团旗下的昆仑金融租赁有限公司签署了金额为18亿元人民币的融资租赁合同.(完)
--编译 许娜;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。