中国呼吁国际社会给予安南涉叙计划更多时间

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月31日电---中国周四呼吁，国际社会应给安南涉叙和平计划更多时间，称叙利亚危机十分复杂，解决需要时间。
叙利亚反抗力量周三向叙总统阿萨德下达最后通牒，要求后者在48小时内同意遵守国际社会提出的和平计划，否则将重新开战，推翻阿萨德。
联合国观察员此前报告称，叙利亚东部发现13具被绑枪杀的尸体。各国对叙利亚上周胡拉镇屠杀108名平民事件表示愤怒。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“目前，叙利亚局势复杂、严峻，但中方认为，安南特使的斡旋是有效的，国际社会应给予他与联叙团更多的信任和支持。”
“叙问题冰冻三尺非一日之寒，解决需要时间。安南特使的斡旋不可能一帆风顺，会碰到一些反复和曲折。”
叙利亚最新暴力事件表明，安南提出的和平计划未能阻止叙利亚14个月的流血冲突，也未使叙政府和反对派来到谈判桌前。
胡拉镇屠杀事件发生后，一些西方国家驱逐了叙利亚高级外交人员，并敦促中俄同意联合国安理会对叙采取更严厉行动。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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