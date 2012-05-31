《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦5月31日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:当前已跌破2009年3月低点1.2457美元,正跌向1.2329/06支撑区域.这是由2008年低点和2001-12年以来的上行趋势线构成.中期目标位仍是200个月移动均线切入位1.2066美元,和心理关口1.2000美元.
美元/日圆:继续在三个月下行通道之内交投,且将触及200日均线78.62日圆.在此水准和1月高位78.29之间,该货币对可能企稳.在这些水准之下,有今年涨势78.6%的费波纳奇回档技术位77.77.
英镑/美元:已经突破位于1.5643美元的今年涨势61.8%的费波纳奇回档技术位,并触及位于1.5463美元的78.6%回档位,此水准连同2011年11月低点1.5426,或在今日提供短暂支撑.在此支撑区域之下,则是位于1.5346美元的2009-12年上行趋势线切入位.
--编译 田建华;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。