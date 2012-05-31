路透伦敦5月31日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:当前已跌破2009年3月低点1.2457美元,正跌向1.2329/06支撑区域.这是由2008年低点和2001-12年以来的上行趋势线构成.中期目标位仍是200个月移动均线切入位1.2066美元,和心理关口1.2000美元.

美元/日圆:继续在三个月下行通道之内交投,且将触及200日均线78.62日圆.在此水准和1月高位78.29之间,该货币对可能企稳.在这些水准之下,有今年涨势78.6%的费波纳奇回档技术位77.77.

英镑/美元:已经突破位于1.5643美元的今年涨势61.8%的费波纳奇回档技术位,并触及位于1.5463美元的78.6%回档位,此水准连同2011年11月低点1.5426,或在今日提供短暂支撑.在此支撑区域之下,则是位于1.5346美元的2009-12年上行趋势线切入位.

--编译 田建华;审校 程琳

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