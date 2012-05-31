版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 18:04 BJT

〔标题新闻〕洲际交易所和港交所将向LME董事会进行竞标陈述--知情人士

注:伦敦金属交易所(LME)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GV5NV]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐