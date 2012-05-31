《汇市简讯》关注美元兑加元的50%费波纳奇回档位,ADP就业报告将公布

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
0919 GMT
* 随着风险意愿升高,美元兑加元的1.0260水准(1.0207-1.0312的50%费波纳奇回档位)面临失守威胁
* 道琼股指期货涨62点,欧洲开盘时为涨3点(道指周三收低160点)
* 1.0320水准在亚洲时段失守,1.0313为亚洲时段高点
* 美国ADP民间就业报告定于1230GMT出炉,同时亦有加拿大第一季经常账数据.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年