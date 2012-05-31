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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 17:52 BJT

《汇市简讯》关注美元兑加元的50%费波纳奇回档位,ADP就业报告将公布

0919 GMT

* 随着风险意愿升高,美元兑加元的1.0260水准(1.0207-1.0312的50%费波纳奇回档位)面临失守威胁

* 道琼股指期货涨62点,欧洲开盘时为涨3点(道指周三收低160点)

* 1.0320水准在亚洲时段失守,1.0313为亚洲时段高点

* 美国ADP民间就业报告定于1230GMT出炉,同时亦有加拿大第一季经常账数据.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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