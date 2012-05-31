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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 18:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆接下来下看200日移动均线

0909 GMT

* 200日移动均线位置是下一道下行目标

* 若下破波林格区间/10月31日-3月15日走势61.8%回档位78.85,将鼓舞空头

* 前景仍然偏空,反弹至79.15的势头料减弱

* 小时图上逼近79.13的一目均衡转换线.(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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