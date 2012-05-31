〔中国房地产〕购买绿色住宅消费者有望享贷款利率优惠--住建部

路透北京5月31日电---中国住房和城乡建设部表示,"十二五"(2011-2015年)期间,金融机构可对购买绿色住宅的消费者在购房贷款利率上给予适当优惠.

新华社周四援引住建部称,根据近日发布的《"十二五"建筑节能专项规划》,加大绿色建筑规模化推广应用的支持力度,加大中央预算类投资和中央财政节能减排专项资金支持建筑节能和绿色建筑的力度.

规划并称,地方财政配套资金标准不得少于中央财政补贴标准.根据规划,到"十二五"期末,建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力.

中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.市场预计尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化支持刚需.[ID:nSB1567326]

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月中国房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同比下降14.6%,亦为今年以来连续第二月下跌.(完)