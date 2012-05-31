〔中国房地产〕购买绿色住宅消费者有望享贷款利率优惠--住建部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月31日电---中国住房和城乡建设部表示,"十二五"(2011-2015年)期间,金融机构可对购买绿色住宅的消费者在购房贷款利率上给予适当优惠.
新华社周四援引住建部称,根据近日发布的《"十二五"建筑节能专项规划》,加大绿色建筑规模化推广应用的支持力度,加大中央预算类投资和中央财政节能减排专项资金支持建筑节能和绿色建筑的力度.
规划并称,地方财政配套资金标准不得少于中央财政补贴标准.根据规划,到"十二五"期末,建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力.
中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.市场预计尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化支持刚需.[ID:nSB1567326]
在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月中国房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同比下降14.6%,亦为今年以来连续第二月下跌.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。