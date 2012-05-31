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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 18:23 BJT

〔亚洲橡胶〕5月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月31日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 263.8 20 263.5 1

* 7月 263.0 22 - -

* 8月 263.4 111 263.9 31

* 9月 262.8 355 264.8 71

*10月 263.2 3014 265.0 388

*11月 262.3 5329 264.0 771

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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