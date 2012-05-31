〔欧洲金融〕ESM不可能直接向欧元区银行业注资--欧盟发言人

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透布鲁塞尔5月31日电---欧盟执委会周四表示,根据目前情况,不可能通过欧盟永久性救助基金直接对欧元区银行业注资.
该声明似乎与欧盟执委会周三发表的一份文件相抵触,之前的文件称,"可能会考虑"通过永久性欧洲稳定机制(ESM)直接对银行注资.
欧盟执委会经济和货币事务发言人Amadeu Altafaj在一个例行记者会上表示:"根据目前机制,若ESM正式生效,不可能通过其直接对银行注资."(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年