〔欧洲金融〕ESM不可能直接向欧元区银行业注资--欧盟发言人

路透布鲁塞尔5月31日电---欧盟执委会周四表示,根据目前情况,不可能通过欧盟永久性救助基金直接对欧元区银行业注资.

该声明似乎与欧盟执委会周三发表的一份文件相抵触,之前的文件称,"可能会考虑"通过永久性欧洲稳定机制(ESM)直接对银行注资.

欧盟执委会经济和货币事务发言人Amadeu Altafaj在一个例行记者会上表示:"根据目前机制,若ESM正式生效,不可能通过其直接对银行注资."(完)