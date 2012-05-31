〔表格〕加拿大第一季经常帐赤字102.7亿加元,第四季修正为赤字96.7亿

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透5月31日电---加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第一季经常帐赤字为102.7亿加元,去年第四季修正后为赤字96.7亿加元,前值为赤字103.3亿加元.
以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)
2012年第一季 第四季 第四季 2011年第一季
(修正) (前值)
经常帐 -10.273 -9.669 -10.326 -10.853
商品贸易 +2.390 +3.721 +3.128 +1.198
服务贸易 -6.215 -6.039 -6.163 -5.960
投资收入 -5.747 -6.553 -6.045 -5.202
分析师平均预估第一季经常帐赤字为108.5亿加元.(完)
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--编译 王洋;审校 丁琦
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年