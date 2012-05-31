〔表格〕加拿大第一季经常帐赤字102.7亿加元,第四季修正为赤字96.7亿

美股业绩：京东第四季营收同比增长47%，宣布出让京东金融股权

在激烈竞争当中，京东大举扩张进入包括家庭生活用品、食品及饮品等快速消费品领域。该公司并寻求业务多元化，涉足数据、云服务和人工智能服务等领域。