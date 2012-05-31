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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 20:57 BJT

〔表格〕加拿大第一季经常帐赤字102.7亿加元,第四季修正为赤字96.7亿

路透5月31日电---加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第一季经常帐赤字为102.7亿加元,去年第四季修正后为赤字96.7亿加元,前值为赤字103.3亿加元.

以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)

2012年第一季 第四季 第四季 2011年第一季

(修正) (前值)

经常帐 -10.273 -9.669 -10.326 -10.853

商品贸易 +2.390 +3.721 +3.128 +1.198

服务贸易 -6.215 -6.039 -6.163 -5.960

投资收入 -5.747 -6.553 -6.045 -5.202

分析师平均预估第一季经常帐赤字为108.5亿加元.(完)

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--编译 王洋;审校 丁琦

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