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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 20:49 BJT

〔表格〕美国第一季税后企业获利下滑4.1%,降幅为2008年第四季来最大

路透5月31日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第一季税后企业获利减少4.1%,预估为增加1.1%.第四季确认为增加1.1%. 详细数据如下(经季节调整后百分比):

2012年 2011年 2011年

第一季 第四季 前值 全年 来自现行生产 0.6 0.9 0.9 7.9 企业所得税 18.5 -0.2 -0.2 1.3 税后获利 -4.1 1.1 1.1 9.9 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 丁琦;审校 王洋

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