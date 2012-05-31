〔美国经济〕当前宽松的货币政策是适宜的--FED皮亚纳尔托

路透克利夫兰5月31日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周四表示:

* 当前十分宽松的货币政策是适宜的

* 如果经济前景发生明显变化,美联储所作的低利率维持至2014年的指导将进行调整

* 需要保持开放态度,平衡地执行央行的两个职责

* 复苏时间拖长引发了针对美国产能的疑问

* 很难评估就业市场低迷当中有多大部分是结构性的

* 实体经济继续展现出明显的周期性低迷