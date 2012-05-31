〔美国经济〕当前宽松的货币政策是适宜的--FED皮亚纳尔托

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透克利夫兰5月31日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周四表示:
* 当前十分宽松的货币政策是适宜的
* 如果经济前景发生明显变化,美联储所作的低利率维持至2014年的指导将进行调整
* 需要保持开放态度,平衡地执行央行的两个职责
* 复苏时间拖长引发了针对美国产能的疑问
* 很难评估就业市场低迷当中有多大部分是结构性的
* 实体经济继续展现出明显的周期性低迷
* 必需根据对衰退的结构性和周期性影响的评估,来对货币政策进行调整.(完)
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年