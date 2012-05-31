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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 20:25 BJT

〔欧洲金融〕ECB冈萨雷斯-帕拉莫敦促西班牙坚持改革,未暗示ECB会介入

路透法兰克福5月31日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫对路透INSIDER TV表示,西班牙必须坚持推进其财政改革计划,并迅速进行银行业资本重整,但未暗示欧洲央行准备介入以帮助削减该国举债成本.

他周四在接受路透电视采访时称,"应竭尽全力加快西班牙(改革)进程."

他并表示,欧洲央行的购债计划正在进行,该行动针对的市场某一领域的问题,但也顾及了欧元区的整体政策.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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