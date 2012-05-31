〔欧洲金融〕ECB冈萨雷斯-帕拉莫敦促西班牙坚持改革,未暗示ECB会介入

路透法兰克福5月31日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫对路透INSIDER TV表示,西班牙必须坚持推进其财政改革计划,并迅速进行银行业资本重整,但未暗示欧洲央行准备介入以帮助削减该国举债成本.

他并表示,欧洲央行的购债计划正在进行,该行动针对的市场某一领域的问题,但也顾及了欧元区的整体政策.(完)