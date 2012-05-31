〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,5月跌幅为2009年9月来最大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透雅加达5月31日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至近一周低位,且录得2009年9月以来最大月度跌幅,因对于欧债危机或影响全球经济的忧虑推动大宗商品全线下跌,从而拖累棕榈油价格.
马来西亚指标8月棕榈油期约FCPOc3收低0.3%,报每吨3,101马币(林吉特).价格稍早触及3,083马币,本月已下跌逾10%.
"又是宏观环境的影响,"雅加达一位棕榈油交易商表示,"昨晚欧洲股市全线大跌,豆类品种亦走低."
"但下档有限,因马币走弱."
周四的成交量为15,106口,周三为17,601口.
路透市场分析师王涛表示,根据技术分析,棕榈油价格势将重返5月23日低点2,993马币.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。