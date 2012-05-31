版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 20:56 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一周低位,5月跌幅为2009年9月来最大

路透雅加达5月31日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至近一周低位,且录得2009年9月以来最大月度跌幅,因对于欧债危机或影响全球经济的忧虑推动大宗商品全线下跌,从而拖累棕榈油价格.

马来西亚指标8月棕榈油期约FCPOc3收低0.3%,报每吨3,101马币(林吉特).价格稍早触及3,083马币,本月已下跌逾10%.

"又是宏观环境的影响,"雅加达一位棕榈油交易商表示,"昨晚欧洲股市全线大跌,豆类品种亦走低."

"但下档有限,因马币走弱."

周四的成交量为15,106口,周三为17,601口.

路透市场分析师王涛表示,根据技术分析,棕榈油价格势将重返5月23日低点2,993马币.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐