美股业绩：京东第四季营收同比增长47%，宣布出让京东金融股权
在激烈竞争当中，京东大举扩张进入包括家庭生活用品、食品及饮品等快速消费品领域。该公司并寻求业务多元化，涉足数据、云服务和人工智能服务等领域。
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在激烈竞争当中，京东大举扩张进入包括家庭生活用品、食品及饮品等快速消费品领域。该公司并寻求业务多元化，涉足数据、云服务和人工智能服务等领域。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7623港元) 美股道琼工业指数周四收低112.58点，或0.53%，报21,002.97 点。受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机 构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 117.070 -1.60 22682 9.087