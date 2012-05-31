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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 21:34 BJT

〔希腊政治〕民调显示,支持救助计划的新民主党以25.0%的支持率领先

路透雅典5月31日电---周四公布的希腊Newsit.gr网站ALCO民调显示,支持救助计划的新民主党以25%的支持率领先,反对救助计划的左翼激进联盟党(SYRIZA)以22.7%的支持率紧随其后,泛希腊社会主义运动(泛希社运)以12.5%的支持率位列第三.(完)

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