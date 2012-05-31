〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受印度需求提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月31日电---行业消息人士周四表示,亚洲柴油裂解价差当日略有改善,扳回前一日跌幅,因印度在现货市场上寻求柴油船货.
路透数据显示,6月柴油裂解价差小幅上涨0.09美元,至每桶较迪拜原油升水14.27美元,不过远低于2月8日所及2012年高位18.76美元.
印度最大的炼油企业--印度石油公司(IOC)(IOC.NS)正在现货市场寻求6万吨柴油船货,因其计划于6月关闭一套原油加工装置,以及一套日加工15万桶的流化床催化裂解装置,以进行检修.
IOC料将在上述停产期间寻求柴油供给,以满足国内缺口,不过数量或有限,因印度从6月起进入季风季节,柴油需求料减少.
International Enterprise数据显示,5月30日止当周,新加坡中质馏分油库存跌至五个月低位,亦支撑价格.
数据显示,澳洲、斯里兰卡、马来西亚和越南的需求稳健,亦是推低库存的因素.
交易商表示,5月至6月从西方和韩国至欧洲的套利规模可观,支持北亚地区航煤升水.
但一名交易商表示,若欧洲无力消化所有抵达船货,市场或同样快速地走弱.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 116.47 -1.77 -1.50 118.24
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.77 -1.45 -1.24 117.22
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.97 -1.50 -1.27 118.47
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.92 -1.50 -1.26 119.42
6月柴油互换 GOSGSWMc1 115.70 -1.49 -1.27 117.19
7月柴油互换 GOSGSWMc2 115.79 -1.55 -1.32 117.34 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。