〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受印度需求提振

路透新加坡5月31日电---行业消息人士周四表示,亚洲柴油裂解价差当日略有改善,扳回前一日跌幅,因印度在现货市场上寻求柴油船货.

路透数据显示,6月柴油裂解价差小幅上涨0.09美元,至每桶较迪拜原油升水14.27美元,不过远低于2月8日所及2012年高位18.76美元.

印度最大的炼油企业--印度石油公司(IOC)(IOC.NS)正在现货市场寻求6万吨柴油船货,因其计划于6月关闭一套原油加工装置,以及一套日加工15万桶的流化床催化裂解装置,以进行检修.

IOC料将在上述停产期间寻求柴油供给,以满足国内缺口,不过数量或有限,因印度从6月起进入季风季节,柴油需求料减少.

International Enterprise数据显示,5月30日止当周,新加坡中质馏分油库存跌至五个月低位,亦支撑价格.

数据显示,澳洲、斯里兰卡、马来西亚和越南的需求稳健,亦是推低库存的因素.

交易商表示,5月至6月从西方和韩国至欧洲的套利规模可观,支持北亚地区航煤升水.

但一名交易商表示,若欧洲无力消化所有抵达船货,市场或同样快速地走弱.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 116.47 -1.77 -1.50 118.24

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.77 -1.45 -1.24 117.22

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.97 -1.50 -1.27 118.47

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.92 -1.50 -1.26 119.42

6月柴油互换 GOSGSWMc1 115.70 -1.49 -1.27 117.19

7月柴油互换 GOSGSWMc2 115.79 -1.55 -1.32 117.34 (完)