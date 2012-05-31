〔国际油市〕亚洲石脑价格下跌,因台塑石化关闭其一座裂解装置

路透新加坡5月31日电---亚洲石脑油价格周四跌至一年半低点每吨830美元,裂解价差大跌至一周低点,因主要买家台塑石化关闭其三座裂解装置中最大的一座,令市场人气受挫.

日本的出光兴产买入7月上半月船货,未能提振人气.支付的升水尚不知晓,不过贸易商表示可能为C&F价介于每吨较日本报价升水7.00-9.00美元之间.

在台湾,台塑石化周四关闭了其年产120万吨的三号裂解装置,该公司发言人未给出关闭原因.

贸易商表示,台塑的该裂解装置预计将关闭两周.目前由于炼化利润率不佳,已拖累了石脑油原料的需求.

卖家也担忧台塑石化停止了现货采购,因其计划从6月19日起将其一号裂解装置停产约40日,从8月中旬起将二号裂解装置停产两周.

汽油裂解价差达到两周半高位每桶8.48美元,此前自5月15日起便一直保持在每桶7.00-8.00美元之间.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 830.00 -25.50 -2.98 855.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 89.88 -2.84 -3.06 92.72

97号现货汽油GL97-SIN 118.98 -1.25 -1.04 120.23

95号现货汽油GL95-SIN 115.53 -1.20 -1.03 116.73

92号现货汽油GL92-SIN 112.20 -1.20 -1.06 113.40

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.48 0.68 8.72 7.80