〔国际油市〕亚洲石脑价格下跌,因台塑石化关闭其一座裂解装置

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月31日电---亚洲石脑油价格周四跌至一年半低点每吨830美元,裂解价差大跌至一周低点,因主要买家台塑石化关闭其三座裂解装置中最大的一座,令市场人气受挫.
日本的出光兴产买入7月上半月船货,未能提振人气.支付的升水尚不知晓,不过贸易商表示可能为C&F价介于每吨较日本报价升水7.00-9.00美元之间.
在台湾,台塑石化周四关闭了其年产120万吨的三号裂解装置,该公司发言人未给出关闭原因.
贸易商表示,台塑的该裂解装置预计将关闭两周.目前由于炼化利润率不佳,已拖累了石脑油原料的需求.
卖家也担忧台塑石化停止了现货采购,因其计划从6月19日起将其一号裂解装置停产约40日,从8月中旬起将二号裂解装置停产两周.
汽油裂解价差达到两周半高位每桶8.48美元,此前自5月15日起便一直保持在每桶7.00-8.00美元之间.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 830.00 -25.50 -2.98 855.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 89.88 -2.84 -3.06 92.72
97号现货汽油GL97-SIN 118.98 -1.25 -1.04 120.23
95号现货汽油GL95-SIN 115.53 -1.20 -1.03 116.73
92号现货汽油GL92-SIN 112.20 -1.20 -1.06 113.40
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.48 0.68 8.72 7.80
--编译 王洋;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。